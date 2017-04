Serena Williams dedica tiernas palabras a su bebé en Instagram

Serena Williams es una reconocida tenista estadounidense que actualmente ocupa el puesto número 1 en el mundo y que posee cuatro medallas de oro, entre otros reconocimientos. Sin embargo, desde hace algunos meses esos no son sus únicos logros y así lo demuestra en su Instagram.

Y es que la tenista está embarazada y su alegría es tan grande que ha compartido en Instagram un mensaje para ese bebé que está en camino y con el que ella está encantada. Para que lo leas, a continuación te lo compartimos.

“Mi querido bebé,”

“Tú me has dado la fuerza que no sabía que tenía. Tú me has enseñado el verdadero significado de paz y serenidad. Estoy muy ansiosa por conocerte. No puedo esperar para que te unas a los niños en sus juegos el próximo año. Pero lo más importante es que estoy muy feliz de compartir ser la número uno en el mundo contigo… una vez más. En el cumpleaños de Alexis Ohanian, de la número uno más antigua para el más joven.”

“Tu mami.”

Cabe destacar que este bebé es fruto del amor con su novio Alexis Ohanian, cofundador de la red social Reddit y con el que se comprometió en diciembre del 2016, después de 15 meses de relación.

