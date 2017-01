Vacaciones útiles: alternativas para que tus hijos disfruten en verano

Durante la época de vacaciones del colegio, las madres buscan actividades novedosas para que los pequeños no permanezcan tanto tiempo solos en casa, puedan hacer volar su imaginación y desarrollar los denominados talleres de verano.

Si aún no tienes en mente qué opciones hay en Lima y cuál es la mejor para tu niño, aquí te compartimos una lista con alternativas innovadoras.

Juegos teatrales

En este taller se explora la sensibilidad creativa a través de juegos teatrales, musicales, yoga y clown con una metodología lúdica y afectiva, así el niño pasa por un proceso de exhibición, integración y adquiere la confianza para expresar su universo interior.

Profesoras: Kathleen O’Brien y Ximena Arroyo

Horario: Miércoles y viernes de 9 – 11:00 am (4 a 7 años)

11:00am – 1:00pm (8 a 10 años)

Costo: S/. 360 (todo el taller)

Lugar: Asociación de Artistas Aficionados

Duración: 2 meses

Inicio: 4 de enero

Ballet para niños y niñas

A lo largo del taller, desarrollan la vocación y el gusto por este arte estimulando la actividad creativa y la imaginación. A través de juegos, de imágenes, imitaciones los alumn@s van a realizar pasos con un incremento gradual de las dificultades.

Profesora: Patricia Alvarado

Horario: Martes y jueves 4 – 5pm (de 4 a 7 años)

5 – 6pm (de 8 a 11 años)

Costo: S/. 280 (todo el taller)

Lugar: Asociación de Artistas Aficionados

Duración: 2 meses

Inicio: 3 de enero

Risoterapia

La risa franca, la carcajada, aporta múltiples beneficios: nos rejuvenece, elimina el estrés, aminora las tensiones y ansiedad, combate la depresión y los problemas cardiovasculares, etc. Este taller nos invita a jugar y ejercitarnos de manera grupal, a integrarnos con el único fin de divertirnos y reir para abrir nuestra capacidad de sentir, de amar y crear de un modo simple como lo hacen los niños, como lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida.

Horarios: Niños de 7 a 11 años – Lunes y miércoles de 9:15 a.m. a 10:45 a.m.

Adolescentes de 12 a 16 años – Lunes y miércoles de 2:45 p.m. a 4:15 p.m.

Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE

Costo: 1 taller S/. 350 soles – 2 talleres S/. 620 soles

Cuenta cuento

El Cuenta Cuento – o narración oral – es una disciplina teatral que nos permite compartir infinitas historias que pueden nacer de nuestra experiencia o la ficción, o de la magia de nuestros antepasados. Los cuentos están llenos de imaginación y fantasía, de mensajes positivos y reflexiones que ayudan a mejorar nuestro entorno. Contar cuentos nos ayuda a desarrollar nuestra expresión oral, nuestra memoria y nuestro dominio escénico.

Horarios: Niños de 7 a 11 años (Martes y jueves 9:15 a.m. a 10:45 a.m. y Martes y jueves de 11:00 a.m. a 12:45 P.m.)

Adolescentes de 12 a 16 años (Martes y jueves de 9:15 a.m. a 10:45 a.m. y Martes y jueves de 4:30 p.m. a 5:15 p.m.)

Jóvenes de 17 años a más (Martes y jueves de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y Martes y jueves 8:15 p.m. a 10:15 p.m.)

Lugar: Centro Cultural CAFAE-SE

Costo: 1 taller S/. 350 soles – 2 talleres S/. 620 soles

Gimnasio y cocina para niños

La Casa del Árbol presenta el programa “Campamento de verano” ideado para niños de 2 a 5 años de edad. Gym para niños (Psicomotricidad, Crossfit , Baile moderno y Splash games -juegos con agua) / Cooking (Mini chef).

Horarios: hay diversas alternativas para elegir

Costo: de S/. 350 a S/. 800

Lugar: Av. Horacio Urteaga 2047 Jesús Maria

Duración: Hasta el 24 de febrero del 2017

Inicio: 4,5 6 de enero (de acuerdo al tipo de programa elegido)