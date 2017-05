Día de la Madre: cada mamá tiene su 'doble' en una serie de Netflix

En la actualidad, las madres ya no solo ven novelas en televisión o se quedan horas de horas enganchadas a programas de farándulas. Muchas de ellas han dejado de lado esos gustos para sumergirse en el mundo de Netflix y la gran variedad de series que presenta. El Día de la Madre es una gran oportunidad para conocer un poco más sobre este tema.

La plataforma vía streaming tiene diversas producciones donde las mamás juegan un rol importante como ‘Joyce Byers’ en Stranger Things, quien nunca dejó de buscar a su hijo o ‘Emilia Urquiza’ en Ingobernable, que a pesar de ser acusada de un asesinato y estar prófuga, tuvo presente a los frutos de su relación con el presidente ‘Diego Nava’.

Es por este motivo que Netflix quiere celebrar el Día de la Madre con un divertido cuestionario en el que podrán saber a qué personaje de sus series te pareces, de acuerdo a tus respuestas.

Pero ahí no queda todo, también te da la opción de saber qué serie debe ser imperdible para ti de acuerdo a lo que contestaste.

Los resultados los encontrarás en la galería que acompaña esta nota. Prepárate para empezar una gran aventura y descubrir qué mamá de Netflix eres.

1. ¿Qué es lo más importante para ti en la vida?

a) Mi familia

b) La comida y los placeres

c) Mi felicidad y la de los que quiero

d) La verdad y justicia

2. No te contestan el teléfono inmediatamente, tú reaccionas…

a) Insistes hasta que contestan

b) Mehhh, al rato marco

c) Mejor vas por un café

d) Buscas otras maneras de localizar a la persona

3. ¿Crees en los fenómenos paranormales?

a) Empiezo a creer

b) ¿Por qué preguntas?

c) No más que mis vecinos

d) No, sólo en la razón

4. ¿Cómo afrontas los problemas?

a) No paro hasta llegar a la verdad

b) Busco algo de comer y espero a que se resuelvan

c) Me gusta hablarles de frente

d) Hago lo imposible para resolverlos

5. Hay una serie nueva en Netflix que prometiste ver con tu pareja, pero está de viaje…

a) Lo espero, no importa cuánto tiempo

b) Veo un par de episodios, pero finjo que no la he empezado

c) La veo toda y lo convenzo de ver mejor otra

d) Veo otra cosa y guardo la serie, porque lo prometí

Mira los resultados

1. Mayoría de A eres Joyce Byers en ‘Stranger Things’. Vives preocupada y estás encima de todos, pero lo haces con las mejores intenciones. Además, eres una persona determinada cuando te lo propones y nada te detiene – incluyendo fenómenos extraordinarios – hasta que lo consigues.

2. Mayoría de B eres Sheila Hammond en ‘Santa Clarita Diet’. Tienes un carisma natural, eres un poco despreocupada y te gustan los placeres de la vida – sobre todo la comida -, pero siempre estás al pendiente de los demás – quizá no tengas la solución, pero siempre podrán encontrar confort contigo.

3. Mayoría de C eres Lorelai Gilmore en ‘Gilmore Girls: Un nuevo año’. Eres totalmente relajada, hablas muy rápido y siempre tienes una respuesta para todo – las cuales por lo general incluyen referencias a películas y series de televisión. Eres honesta, directa y luchas por lograr tus metas.

4. Mayoría de D eres Emilia Urquiza en ‘Ingobernable’. Eres apasionada, activista y te gustan las emociones fuertes. Peleas por la verdad y harías cualquier cosa por mejorar tu país – incluso aunque tengas que poner en segundo plano a tus seres queridos.

¿Qué series ver en Netflix?

1. Mayoría de A puedes maratonear lo siguiente: The OA, 3%, The Returned

2. Mayoría de B puedes maratonear lo siguiente: Tú, yo y ella, Girlboss, Orange is the New Black.

3. Mayoría de C puedes maratonear lo siguiente: Fuller House, Grace and Frankie, Friends.

4. Mayoría de D puedes maratonear lo siguiente: Rosario Tijeras, Designated Survivor, Las chicas del cable.