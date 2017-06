¿Cada cuánto se debe lavar el cabello de un bebé?

Si tu bebé nació calvo o si tiene mucho pelo, es importante que laves su cabeza para evitar que el sudor se acumula en el cuero cabelludo y terminen con granitos. Asimismo, previenes la formación de la costra láctea (piel escamosa).

No es imprescindible que emplees champú todos los días, bastará que le eches un día sí y otro no. También es importante que elijas un producto especial para niños de acuerdo a su edad, con un PH neutro, y así no irritar la piel.

De acuerdo al portal Vanidades señalan que algunas madres prefieren lavarle el cabello a sus hijos todos los días; sin embargo, los expertos recomiendan hacerlo de la siguiente manera: