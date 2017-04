¡Atención! 5 fotografías de tus hijos que no debes publicar en redes sociales

La llegada de un hijo es la mayor felicidad de todo padre y tal es la emoción que no quieren dejar pasar ese momento. Y es así que el lugar perfecto para dar a conocer a sus pequeños son las redes sociales, como una muestra de orgullo y de amor . Sin embargo, hay ciertas fotografías e información que debes tener mucho cuidado, ya que el internet es un arma de doble filo.

Estas son las fotografías que no debes compartir en ninguna red social. Entérate por qué:

1.- El lugar de estudios

El primer día de clases de tu hijo seguro quieres que sea inmortalizado, por ello, le tomas muchas fotografías; sin embargo, hacer público el lugar donde estudia, puede ser utilizado con otros fines. Se recomienda que si vas a compartir alguna foto de tu pequeño en el colegio, es mejor que lo hagas sin el nombre de la institución o ubicación.

2.-Con otros niños

Al publicar fotos de tu hijo con sus amiguitos, debes asegurarte de tener el permiso de los padres, ya que podrías meterte en problemas .

3.-Imágenes con su nombre completo

Aunque puede parecer un dato inocente, por la seguridad de tu hijo, es mejor evitar exponer en público la información completo de su identidad.

4.- Cualquier cosa de tus hijos que no deseas que se haga público

Si no quieres que todo el mundo se entere de las cosas que realiza tu hijo, entonces no lo publiques. A pesar que tengas solo a tus conocidos en tus redes sociales, no sabes cuando alguien más puede tener acceso a sus cuentas.

5.- Desnudos

Cuando son pequeños se ven adorables dentro de una bañera, pero compartir fotografías desnudos sobre tus hijos puede traerte algunos problemas. Algunas redes sociales tienen políticas donde se prohíbe imágenes de este tipo, además podrían caer en manos de personas equivocadas.

