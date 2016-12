5 razones por las que ser tía es mi profesión favorita

Tener hijos requiere de mucha responsabilidad. Desde el momento que estos pequeños llegan a tu vida, le darán a esta un giro de 180 grados, por lo que muchas mujeres esperan varios años antes de dar ese gran paso.

Sin embargo, si eres fanática de los niños, pero todavía no tienes los tuyos, siempre quedan tus sobrinos para pasar un momento divertido. Si no me crees que eso es cierto, aquí te damos cinco razones.

1.- puedes hacer bromas tontas con tus sobrinos

Tus sobrinos siempre sacarán tu lado más divertido. Con ellos podrás hacer esas cosas que tal vez sus padres no les permitan.

2.- no tienes que lidiar con los berrinches de la edad

Cuando los niños son pequeños tienen una manera muy usual de comunicarse llamada “berrinches”, los cuales pueden ser muy estresante. Aunque, felizmente los tíos no tenemos que lidiar con eso.

3.- siempre serás la persona más buena para ellos

Debido a que no eres su madre o padre, no tienes el poder para castigarlos o llamarles la atención. Ambas son razones suficientes para que ellos te adoren y te vuelvas su persona favorita en el mundo.

4.- te ayudan a tener una idea sobre la maternidad

Si te sientes muy joven como para tener hijos, salir a pasear con ellos o disfrutar un momento juntos, te ayudará a ir aprendiendo mucho sobre los niños.

5.- serán su mejor amiga por siempre

Si eres tía de puras niñas, tal vez ya notaste que te has convertido en su persona favorita para contarle sus secretos. Prácticamente te has convertido en su mejor amiga y si siguen en contacto lo serán por siempre.

En la actualidad la mayoría de mujeres prefieren desarrollarse profesionalmente antes de empezar a tener hijos. Por ello, muchas de ellas serán tías antes de ser madre y créeme esa experiencia es la más bonita.

