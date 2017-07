5 consejos para que tu baby shower sea inolvidable

Para todas las que están en la dulce espera, el baby shower resulta ser la celebración más esperada e importante, ya que es el momento en que amigos y familiares comparten con la pareja y buscan expresar los mejores deseos a la futura mamá y a ese nuevo bebé que está por llegar.

Es por eso que, Stephanie Corpancho, Ejecutiva de Eventos del JW Marriott El Convento-Cusco comparte con nosotros 5 consejos que nos ayudarán a que podamos realizar una celebración especial.

1. La mejor fecha para realizar el baby shower

No malinterpreten pensando que se habla de una fecha en el calendario. Se refiere a que lo ideal y más divertido es que este sea en la recta final del embarazo ya que no sería lo mismo si es que la mamá no luce su hermosa pancita.

2. Invita a todos tus amigos y familiares

Aunque parezca una idea muy descabellada, lo importante de esta celebración es que participen todos a los que consideras importantes en tu vida y la de tu bebé. Antes a los shower solo iban mujeres, hoy en día esto ha cambiado, por ello es importante también crearle una temática a tu fiesta en la que puedan participar todos.

3. Decoración, Música, Juegos, Comida

La decoración juega un papel importante en la fiesta, esta es la que mandará sobre la atmosfera que quieres lograr y cómo se sentirán los invitados al llegar. Recuerda siempre utilizar elementos relacionados con la celebración, que la música sea variada y para todas las edades. En el caso específico de la comida, lo ideal son los bocaditos dulces y salados, para grandes y chicos quizá en una propuesta tipo tea time. Es lo más práctico y delicioso para todos.

4. Juegos

Los juegos cumplen una función especial como todo, depende de la temática que le des a tu fiesta, con eso en claro podemos desarrollar juegos que integren a todos los invitados de manera divertida. Es importante recordar que no todos quieren jugar, así que si intentas obligar a la gente esto, se tornará incómodo y afectará el desarrollo de la celebración.

5. Recuerdos

Los recuerdos son un detalle significativo que cierra con broche de oro este festejo. Lo ideal es que sean recuerdos que los invitados puedan utilizar tales como una planta pequeña, velas, algún utensilio para el hogar, etc. Lo ideal es que sea algo diferente y atractivo para ti y tus invitados.

“Ten siempre presente que el motivo del shower es compartir con tus amigos y familiares más cercanos la alegría de ser mamá y lo más importante es divertirse disfrutando de la mejor compañía”, comentó Stephanie.