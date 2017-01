4 posiciones sexuales que puedes hacer si estás embarazada

Durante el embarazo, una mujer sufre de una constante revolución de hormonas dentro de su cuerpo, por lo que el sexo es muy importante. Asimismo, puedes disfrutar de este sin preocupación, porque es imposible que vuelvas a quedar embarazada.

Sin embargo, el tener algunos kilos extras producto del embarazo podrías sentirte un poco incomoda o el hecho de que tu barriga no te permita moverte con normalidad, pero no te preocupes a tu chico eso no le importa. Recuerda que en tu vientre se encuentra el fruto de su amor.

Es así que, para ayudarte a perder ese miedo, a continuación, te contamos cuatro posiciones sexuales que puedes hacer durante esa etapa y te ayudará a disfrutar del encuentro con tu pareja al máximo.

1.- Pan en el horno

Los doctores no recomiendan acostarte boca arriba durante el segundo y el tercer trimestre, por lo que una posición ideal es la del pan en el horno, la cual es una versión del misionero alterada. La idea es que tu chico se acueste de lado viendo hacia ti y con las piernas entre las tuyas.

2.- perrito

Si la posición de perrito era tu favorita, durante tu embarazo esto no tiene que cambiar. Aunque para variar, podrías hacerlo en otros lugares.

3.- cucharita

No importa el tiempo de gestación que tengas, la cucharita es una de las poses que puedes hacer para disfrutar de momento de pasión con tu pareja.

4.- saca tu lado animal

Todas las personas tenemos un lado animal, el cual puede hacer que nos transformemos durante el sexo. Así que aprovecha tu embarazo para dejarte llevar y sacar ese lado oculto, para hacerlo tu pareja debe hincarse y echarse hacia atrás mientras tú te acomodas de reversa sobre sus piernas.

Así que ya sabes, estar embarazada no debe ser excusa para que la pasión en tu relación se acaba y estas posiciones sexuales te ayudarán a evitarlo.