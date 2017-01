10 hermosas razones para decirle gracias a mi mamá todos los días

Ser madre es una de las profesiones más difíciles y sacrificadas para cualquier mujer, pero eso no significa que sea la que menos logros brinde. Esto debido a que aquellas que las mujeres que son mamás deben realizar muchos sacrificios y eso lo sabemos muy bien los hijos.

Por ello, a continuación, escribo una lista de diez hermosas razones por las que le debo decirle gracias a mi mamá todos los días y los demás también deberíamos hacerlo.

1.-Es mi fan número uno.

2.- Porque siempre me dará su apoyo pase lo que pase.

3.- Es mi más grande ejemplo.

4.- Porque todos los días me alienta a volar alto.

5.- A pesar de la distancia siempre podré contar con ella.

6.- Todo lo que sé es gracias a ella.

7.- Cada cosa que hago la hace sentir orgullosa.

8.- Es la primera persona a la que acudo cuando me rompen el corazón.

*9.-*Siempre va creer en mi.

10.- Es mi madre y mi mejor amiga.

Asimismo, quiero agradecer a mi mamá por ayudarme a levantarme cada vez que me caigo y ser mi más grande soporte.