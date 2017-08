Tengo el corazón destrozado y me da miedo de que alguien entre a mi vida

El fin de una relación siempre producirá sentimientos encontrados en una persona. No importa si la decisión la tomaste tú, sentirte destrozada es inevitable. Es así que, para calmar ese dolor, seguro crees que lo mejor es decirle adiós a las citas.

Aunque debes tener presente que nadie manda en el corazón y si bien es cierto tú decidiste no enamorarte por un tiempo, eso no significa que alguien no pueda sentirse atraído por ti.

Y es que recuerda que cuando una persona quiere olvidarse de cualquier dolor busca actividades que la ayuden a mantener su mente ocupada, por lo que hacer nuevos amigos es inevitable.

Sin embargo, ser consciente de ello no evita que te asuste el pensar que tu corazón vuelva a salir herido y esta vez curarlo sea más difícil. Por tal motivo, tratas de volverte dura y crear una coraza a la que nadie pueda entrar.

Pero ¿qué sucede si luego de conocer a alguien empieza a parecerte interesante? o ¿tal vez ocurre lo contrario? Bueno, lo más probable es que te sientas asustada y lo primero que quieres hacer es correr, algo que no tiene que suceder, porque si bien cupido llega en los momentos menos esperados, su flechazo podría cambiar tu vida.

En ese sentido, lo mejor es dejarse llevar por el amor, porque déjame decirte que si eliges escapar también harás que tu corazón sufra, porque en tu mente podría aparecer la pregunta, ¿qué hubiese pasado si…?

Así que ya sabes, date una oportunidad y no huyas, porque el amor consiste en eso, tal vez encontraste a tu alma gemela, pero eso solamente lo descubrirás con el tiempo.