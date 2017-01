¿Por qué cerramos los ojos cuando nos besamos?

Aún no se sabe por qué siempre cerramos los ojos inconscientemente en algunas situaciones comunes, pero ya existe una explicación científica sobre por qué solemos cerrar la vista cuando besamos a la persona amada en la boca. Esta situación es un gesto involuntario que permite que nuestro sentido del tacto esté disfrutando plenamente el momento.

De acuerdo, a una investigación de la Universidad de Londres publicada en el Journal of Experimental Psychology, no se puede concentrar correctamente lo que percibe el resto de nuestros sentidos si estamos usando la vista. En ese sentido, el estudio no tiene nada que ver con los gestos románticos sino con el funcionamiento de los sentidos humanos. Asimismo, explica que cuando comemos algo que está delicioso o estamos en un concierto de nuestro artista preferido, solemos cerrar los ojos.

Para llegar a esta conclusión, no fue necesario que las personas que se prestaron al experimento se besaran, solo se le sometió a una pequeña vibración que, notaba cuando tenían los ojos cerrados.