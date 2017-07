5 señales de que tu pareja y tú no tienen química en la intimidad

Cuando una persona se enamora todo a su alrededor lo ve hermoso y no tiene en cuenta las diferencias que puedan existir con su pareja. Sin embargo, tal vez no lo sabías, pero si no se mantiene un balance adecuado, tu relación puede verse afectada, especialmente en el aspecto del sexo.

Y es que la intimidad es tan importante como cualquiera de los momentos que pasas con tu pareja. Por ello y para saber si ustedes tienen problemas en ese sentido, a continuación te damos algunas señales.

1.- te da vergüenza decir que quieres hacer cosas nuevas

Es normal sentir un poco de vergüenza al decir que deseas probar posiciones sexuales nuevas, especialmente si solamente tienes poco tiempo con tu pareja. Sin embargo, si después de un tiempo juntos sigues en lo mismo, entonces es mejor decir adiós.

2.- no te satisface en la cama

Cuando tienen intimidad debes fingir, porque tu acompañante no te satisface. Si te ocurre eso, entonces mejor piensa bien las cosas.

3.- no saben de que conversar

Cuando terminan de tener sexo no saben de que conversar y muchas veces te ha pasado que optas por vestirte y dormirte o en todo caso regresar a tu casa.

4.- piensan completamente diferente

Es bueno que dos personas piensen diferente, pero cuando estas cosas ocurren de manera extrema, lo mejor es dar un paso al costado.

5.- no sientes ganas de lucir sexy

A la mayoría de mujeres nos ha pasado que cuando vamos a salir con alguien, tratamos de que nuestro outfit nos haga lucir sexy para esa persona. Si tu pareja ha dejado de motivarte en ese sentido, entonces hablen al respecto.