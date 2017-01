5 tips para reconocer si está contigo solo por interés

Muchas veces reconocer a una persona interesada resulta sencillo pero todo se complica cuando hay sentimiento involucrados y es tu pareja . En ese momento no se puede ver con claridad y te ciegas al punto de no querer darte cuenta que las cosas no marchan bien.

Una persona interesada carece de valores como el respeto, la empatía y la solidaridad. Además, siempre buscará obtener cosas de ti y hará muy poco para que tú te sientas a gusto. Son egoístas, manipuladoras y muy ambiociosas.

Pero, ¿cómo saber si tu pareja es una persona interesada incluso si se esfuerza en ocultarlo?. El psicólogo y escritor Walter Riso brinda estos consejos a través de Phrònesis, el arte de saber vivir.

1. Cambios sospechosos en su forma de ser contigo cuando se presenta una oportunidad que le favorece

Si tu pareja no suele ser una persona especialmente expresiva o detallista y, no obstante, manifiesta cambios en su manera de comportarse contigo cuando se presenta un evento o posibilidad que le conviene, es evidente que su disposición a brindarte afecto depende directamente del grado de beneficio que pueda obtener de ello.

Según el especialista, esta decide cuidadosamente qué tanto “vale la pena” ser dulce o atento contigo según la rentabilidad de invertir en ti ese cariño.

2. Su forma de disculparse se basa en realidad en mera manipulación emocional

Las personas interesadas se valen del reconocimiento y manipulación de las emociones ajenas para torcer la voluntad de los demás según su parecer.

Son hábiles para generar en la gente emociones como la culpa, el remordimiento y la inseguridad y mostrarse a sí mismas como personas maduras y coherentes que no tienen por qué “cargar con la responsabilidad” de X o Y situación.

3. Jamás están satisfechas, y se aseguran de que sufras también su insatisfacción

Las personas interesadas se sienten naturalmente frustradas, ya sea en el ámbito laboral, económico o social. Quieren obtener más de lo que tienen, quieren obtenerlo pronto y, en la medida de lo posible, a cambio del menor esfuerzo.

Absorben tu energía, de culpan de todo y exigen desmedidamente que des por satisfechas sus necesidades sin preocuparse por las tuyas.

4. Son cuidadosamente selectivos con el tiempo que aceptan invertir en ti

Una pareja interesada, a diferencia de una pareja amorosa y sincera, no está dispuesta a compartir contigo un lindo y sencillo paseo por el parque al menos que vislumbre una oportunidad para obtener algo a cambio.

Las personas interesadas son altamente selectivas y siempre demandantes, pero indiferentes en relación con tus gustos y prioridades.

5. Son personas que no se comprometen sinceramente con la relación

Una pareja comprometida es atenta y solidaria. Está dispuesta a prescindir o ceder sin resentimiento cuando la situación lo amerita, porque le importa honestamente lo que sientes y el mejor modo de ayudarte a crecer. Estar comprometido es estar abierto a tus gustos y preferencias, es integrar en lugar de imponer.

Según Walter Riso, si notas que tu pareja se comporta de forma individualista, que no toma en cuenta tus sentimientos y opiniones, que decide en soledad asuntos que involucran a los dos, que prioriza sus necesidades y minimiza las tuyas y que solo se muestra cariñosa y detallista cuando le conviene, estás junto a una persona que demuestra señales de ser interesada y que mantiene un compromiso únicamente consigo misma.