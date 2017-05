¿Fingir que no te importa es el mejor remedio para olvidar a tu ex?

El término de una relación es algo doloroso y no todos los pueden superarlo con facilidad; ya que una de las dos partes siempre sufre más. Y es que cuando ya no hay más intentos válidos, lo único que nos queda es aceptar y comenzar de nuevo.

Existe un sinfín de formas y recomendaciones para olvidar a nuestras exparejas; como hacer ejercicios, viajar o salir de fiesta; sin embargo, un nuevo estudio indica que la mejor de superar a aquel amor es engañando a tu cerebro. ¿Cómo funciona? Tienes que pensar que el terminar no te duele tanto y que en realidad no te importa. Y así llega un momento en el que realmente ya no te interesa.

El estudio fue realizado por los investigadores de la Universidad de Colorado en Boulder, quienes concluyeron que al pensar que todo está bien al finalizar una relación, influye en regiones del cerebro relaciones con el control de las

emociones, y el pesar se hace menos mientras vamos creyendo que no nos importa.

“En realidad puedes controlar lo que esperas que pueda pasar luego de un rompimiento. Cuando enfrentas un rechazo, puedes confiar en que una estrategia mental podría ayudar a lidiar con esa situación lo mejor que puedas. Sólo tienes que estar dispuesto a pensar que hay un mejor futuro”, indicó el investigador Tor Wagner.

