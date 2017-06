3 formas de invitar a salir al chico que te gusta

¿A qué chica no le gusta sentirse atendida? Por ejemplo, que te abran la puerta del carro o que te cedan el paso. Muchas personas han distorsionado la palabra “caballerosidad”, que no es más que ser gentil con cualquier mujer, una virtud que llama la atención de cualquier mujer . Sin embargo; en épocas que se está dejando de lado el machismo hay que saber diferenciar los términos y no dejarnos llevar por los estigmas del pasado. Por ello, podemos dar el primer paso si alguien nos gusta e invitarlo a salir:

Si ya te encuentras en esta situación, a continuación, te decimos 3 formas sutiles para invitar a ese chico especial para ti:

1. -Envíale un mensaje: “Esto se ve interesante, voy a ir, ¿quieres venir?”

Esta es una forma indirecta y a la vez formulada para invitar a alguien a salir, además le darás a entender que eres una mujer independiente y que de todas maneras irás, con o sin compañía.

2.- Sugiere algo que sepas que le gusta

Si ya antes ya hablaste con él en alguna oportunidad o en salida de amigos, y notaste sobre sus gustos, tienes que aprovechar esa oportunidad. Para invitarlo puedes probar con mandarle un mensaje diciéndole “yo sé que te gusta el lugar ¿vamos? “. Él va a pensar que es un lindo gesto que pongas atención a lo que ha dicho.

3.- Aprendan algo juntos

No hay nada mejor que organizar una cita en donde ambos tengan interés, ya sea alguna conferencia de algo que les apasione o una obra teatral. En este tercer punto puedes aplicar los dos anteriores.