Conoce a la pareja de japoneses que combina su ropa y conquista Instagram

Es una pareja de más de 60 años, pelo gris, y visten igual. Así son Bon y Pon como se hacen llamar en su cuenta en Instagram @bonpon511 . El 11 de mayo de 1980, es la fecha en que se casaron, 36 años después, en diciembre, este matrimonio decidió abrirse un perfil dedicado a sus looks.

Hace días su historia fue publicado por el periódico inglés The Telegraph casi han quintuplicado su número de seguidores, llegando a los 519.000. Ellos siguen a cuentas que son renombradas revistas internacionales de moda.

La pareja para crear esos looks y haber tenido la idea de abrir una cuenta en Instagram, han tenido que buscar mucha inspiración. Tal como lo indica en sus últimas fotografías que han posteado, indican la procedencia de las prendas: Uniqlo, New Yorker, Comme Des Garçons o Zozotown. No sería de extrañar que las firmas de ropa se ofrezcan para promocionarles.