¡Atención! 4 causas por las que se aleja tu pareja

Cuando comienzas a notar la ausencia de tu pareja , lo primero que se te viene a la mente es la presencia de otra persona en su vida. Pero cuidado, el distanciamiento también puede darse por culpa de la rutina, y con ello se pierde la costumbre de decirle palabras bonitas, como al inicio de la relación.

Existen cuatro causas principales por las que tu pareja comienza a alejarse y sentir que la relación se está enfriando:

1.-Baja autoestima

Muchas veces nosotras nos culpamos de todo lo malo que sucede en la relación, pero no debe ser así. Un problema del cuál no se quiere hablar es la baja autoestima de tu pareja, un muy personal que ya no depende de ti. Lo mejor que debes hacer es hablar para que se desahogue y no te alejes de sus repentinos cambios de humor.

2.- Bajo ingreso económico

El tema económico en un matrimonio es muy delicado, ya que la falta de dinero puede ocasionar ciertas discusiones y es cuando vienen los problemas. Por ello, es necesario hablar del momento que están pasando y proponer ideas para empezar nuevos proyectos.

3.- Falta de claridad

Los hombres necesitan que sean claros y directos. Es mejor llevar una relación saludable donde la honestidad y el respeto estén primeros.

4.- No te demuestra su amor

Muchos hombres no son tan abiertos en cuanto expresar sus sentimientos, a diferencia de las mujeres. Por ello, si notas que tu pareja está muy distante, y quieres salvar tu relación es recomendable que asistas con un especialista para que los ayude.