6 películas que te harán creer nuevamente en el amor

¿Ya no crees en el amor? A veces, tenemos tantas decepciones en el mundo amoroso que nos hace pensar que nunca encontraremos al príncipe azul que los cuentos de hadas como Cenicienta nos hicieron creer.

Felizmente existen películas como las que te presentamos a continuación que nos harán pensar que después de mucho sufrimiento si podremos encontrar a nuestra alma gemela y ser felices por siempre

Esta comedia protagonizada por Lindsay Lohan cuenta la historia de Ashley una joven que tiene suerte en todo, pero que por cosas del destino las cosas cambian y en el camino de recuperarla conoce al chico de sus sueños.

Llamada en inglés The Time Traveler’s Wife, cuenta las aventuras de un hombre que puede viajar en el tiempo y que entre sus viajes conoce a su futura esposa.

Titulada en inglés como 50 First Dates trata sobre un joven interpretado por Adam Sandler que una mañana conoce a Lucy Whitmore y se enamora, pero su relación no puede ser porque ella sufre amnesia anterógrada y no puede recordar su encuentro.

Es una película basada en la novela del mismo nombre que cuenta la historia de Eilis Lacey, una joven irlandesa que se muda a los Estados Unidos buscando un mejor futuro y en ese camino conoce a un joven que se enamora, pero deben luchar para poder estar juntos.

Esta bella historia te hará volver a creer en el amor y sacarte muchas lágrimas. Está basada en el libro del mismo nombre y cuenta la relación de Hazel Grace, una joven con cáncer terminar y Augustus Waters, quien tuvo osteosarcoma y ahora se encuentra libre de este.

Este largometraje está basado en un libro de Nicholas Sparks del mismo nombre y cuenta la historia de Logan Thibault (Zack Efron), un joven que durante una de sus misiones en Irak encuentra la fotografía de una joven y desde ese día tiene buena suerte.

Así que ya sabes, si dejaste de creer en el amor, estas películas te ayudarán a pensar lo contrario y a darte cuenta que también encontrarás a ese chico ideal.