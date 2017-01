7 cosas que debes tener en cuenta para enamorar a una mujer "fría"

Cuando una persona conoce a un mujer emocionalmente fría suelen pensar que es alguien sin sentimientos, pero eso no es cierto. Simplemente que es distinta y lo mejor de todo es que cuando llora o se enamora lo hace de verdad.

Es así que a continuación te contamos lo que debes tener en cuenta si quieres enamorar a una mujer fría.

1.- hazla reír todos los días

A las mujeres frías les gusta reírse de todo. No importa si la situación es seria, ella tratará de encontrarle el lado divertido. Siempre recuerda eso.

2.- descubre sus preferencias

Un hombre debe recordar que una mujer fría es alguien que se divierte realizando actividades que tal vez te parezcan extrañas, pero recuerda que eso a ella le gusta.

3.- no intentes enamorarla con historias

A las mujeres frías ser les enamora con hechos, no con palabras. Así que, si quieres que ella se fije en ti, es mejor que empieces a actuar.

5.- sorpréndela con detalles curiosos

Antes de prepararle alguna sorpresa, debes recordar que ella es diferente y que le gusta distinto, y aunque te cueste sorprenderla, valdrá la pena.

6.- evita hablar de cosas pasadas

En el camino de la conquista, es mejor que te olvides de hablar de tu ex o malas experiencias. Ella no lo hará, así que no la decepciones.

7.- recuerda que a ella le gusta escuchar tu opinión

A ella no le gusta los hombres que le dicen si a todo, ella desea estar con alguien con el cual pueda compartir opiniones e intercambiar puntos de vista.

Un hombre debe recordar que una mujer fría es distinta a las demás y su personalidad se debe a las experiencias que ha tenido. Ir con calma te dará buenos resultados.