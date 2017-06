6 señales que indican que aún sigues enamorada de tu ex

Terminar una relación es complicado, pero mucho más difícil es lo que viene después, en el que tienes que aprender a vivir sin la compañía de esa persona. En esos momentos es cuando te sientes más sentimental y todo te recuerda a los momentos felices que vivían. Todo esto puede provocarte confusión y hacerte creer que sigues enamorada de tu expareja.

Para que no vivas confundida, te compartimos las señales que revelan que sigues enamorada de tu ex. Estas fueron clasificadas en un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology .

1.- Sigues sintiendo celos

El pensar que tu ex está con otra persona, te produce molestia y no puedes controlar las ganas de llorar y de reclamarle que su amor ya no te pertenece.

2.- Ningún hombre que conozcas lo supera

A pesar que tuviste varias citas románticas con personas que están interesado en ti, no puedes dejar de compararlos con tu expareja.

3.- Continúas al pendiente de su vida

No existe mejor investigadora que tú para averiguar que está pasando con su vida, te perturba no saber dónde está, qué hace y con quién está.

4.- Recuerdas constantemente los buenos momentos

Si eres de esas personas que para viendo fotos antiguas en la que apareces con tu expareja o no puede dejar de pensar en todos los momentos que vivieron juntos, lo más probable es que sigas enamorada de él.

5.-Te contactas por cualquier tema

Aunque no exista necesidad de hablar con él, siempre encuentras la forma de dirigirle la palabra.

6.- Repasas una y otra vez los motivos por los que terminaron su relación

A pesar del tiempo y de los motivos por los que han terminado, pones en duda si fue una buena decisión y no ves objetivamente las cosas.