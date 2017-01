6 películas que te "partirán" el corazón por su triste final

Las personas estamos acostumbradas a que en la vida real nada sea perfecto, pero gracias al mundo del cine podemos soñar con que eso si puede ocurrir, especialmente en los asuntos relacionados al amor. Esto debido a que estamos acostumbrados a que en muchas películas los protagonistas pasen por momentos difíciles, pero al final siempre terminen juntos.

Sin embargo, no todas las películas poseen ese final feliz con lo que todas soñamos. Por ejemplo, existen películas como Yo Antes de ti o La vida es bella que nos sacan risas, pero al mismo tiempo muchas lágrimas.

Para que conozcas cuáles son ellas y las puedes ver con tus amigas acompañadas de frituras y muchos pañuelos, a continuación, te compartimos una lista con seis de ellas.

Esta hermosa historia cuenta las aventuras de un joven llamado Landon y Jamie, una estudiante hija del reverendo que posee una enfermedad. Aunque, eso no es impedimento para que ambos se enamoren.

Esta película está basada en el libro de Jojo Moyes. Trata sobre la vida de Will Traynor, un empresario exitoso que sufre un accidente que lo deja discapacitado. Sin embargo, cuando llega Louisa Clark a su vida, empezará a darse cuenta de que hay muchas cosas por las que vivir.

Llamada en inglés The Fault In Our Stars cuenta la historia de dos jóvenes que se conocen en un centro de ayuda para pacientes de cáncer. Esta película te promete risas y lágrimas de inicio al fin.

Esta película cuyo nombre en inglés es One Day, trata sobre dos amigos que se conocen un 15 de julio y que siempre en esa fecha les ocurre algo. Prepárate para las lágrimas y es que esta película te las producirá a montones.

Es de esas películas que siempre que la ves llorarás, y es que la historia de amor entre Sam y Molly, los protagonistas te hacen dar cuenta que es mejor aprovechar cada día.

Esta película tiene partes de una historia real, y es que está relacionada con el hundimiento del barco del mismo nombre. Trata sobre dos jóvenes enamorados de distintas clases sociales que se conocen en el famoso Titanic.

