6 películas que debes ver si acabas de terminar una relación

¿Te rompieron el corazón? No te pongas triste, tal vez terminar esa relación es una de las mejores cosas que te pueden suceder. Aunque eso lo descubrirás con el tiempo y ahora lo más probable es que pienses todo lo contrario.

Es así que, para ayudarte a cambiar de opinión, a continuación, te compartimos una lista con ocho películas que te harán pensar que terminar era relación fue una de las mejores cosas que te han sucedido.

Escrita por Woody Allen, esta hermosa historia te hará entender que tu amor verdadero llegará cuando menos lo esperes y de la manera más inesperada.

Esta película es la adaptación de la serie de televisión del mismo nombre, la cual cuenta las aventuras de las cuatro amigas años después del último capítulo de la serie. Esto debido a que ahora están pasando por otros problemas.

Esta divertida historia inicia con las aventuras de Ella, una joven que decide ir a la universidad para demostrarle a su ex enamorado que puede ser una persona muy seria, esto después que él le diga que no lo era y por eso no le pedía matrimonio. Es así que ella irá conociéndose más y describiendo que si las personas trabajan arduamente pueden lograr lo que se proponen.

Esta película trata la historia de Pat, un hombre que después de estar ocho meses en una institución mental vuelve con la intención de recuperar a su ex esposa. Sin embargo, en el camino conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence ) con la cual desarrollará un vínculo especial.

En inglés llamada The First Wives Club, cuenta la historia de tres mujeres divorciadas que han descubierto que sus esposos las han dejado por chicas más jóvenes. Entonces deciden formar un club para vengarse de sus esposos dándoles en sus bolsillos.

Llamada en inglés What if, cuenta la historia de un joven llamado Wallace (Daniel Radcliffe) que acaba de abandonar sus estudios de medicina y terminar una relación. Es así que conoce a una joven llamada Chantry, quien vive con su novio y que se vuelve su mejor amiga.

Así que después de ver estas películas podrás darte cuenta que luego de esa dolorosa ruptura las cosas cambiarán y el amor de tu vida llegará cuando menos lo esperes.