6 películas que deben ver las parejas que no son cursis

No todas las parejas son cursis o empalagosas, por lo que cuando deciden ver películas en casa de alguno de ellos, entre sus favoritas no están aquellas en las que los protagonistas pasan por muchas desgracias antes de estar juntos por siempre.

Si ese es el caso de tu chico y tú, a continuación, te compartimos una lista de seis películas que deben ver las parejas que no les gusta lo cursi.

En inglés llamada Eternal Sunshine of the Spotless Mind, trata sobre Joel (Jim Carrey), un hombre solitario y Clementine (Kate Winslet), una mujer impulsiva con la que tiene una relación, pero que no funciona y el decide someterse a un tratamiento para que le borren cualquier recuerdo.

Esta historia de amor tiene grandes toques de comedia, por lo que te sacará risas de principio a fin. Trata sobre Jamie (Mila Kunis), una cazatalentos de ejecutivos que trabaja para una importante agencia de empleos en la ciudad de Nueva York y Dylan (Justin Timberlake), un director de arte que colabora en una pequeña compañía de Internet en Los Ángeles con el que iniciará una amistad con ciertos derechos.

Esta es la historia del famoso Stephen Hawking, durante su época de estudiante, tiempo en el que conoce a su primera esposa y se descubre la enfermedad que lo mantiene postrado a la silla de ruedas.

Esta película está creada para todas las edades y trata sobre el nuevo de instituto de un adolescente llamado Charlie, el cual se vuelto una persona muy tímida porque su mejor amigo se suicidio el año anterior. Es así que conoce a Sam y Patrick, quienes se convierten en sus amigos y la primera en su nueva ilusión.

Luego de estar 8 meses en una institución mental por agredir al amante de su ex esposa, Pat (Bradley Cooper) vuelve a casa de sus padres y con la única intención de recuperar a su pareja. En esa aventura conoce a Tiffany (Jennifer Lawrence), una chica también con problemas psicológicos.

Es una película que se desarrolla en París y cuenta la historia de un guionista de Hollywood llamado Gil Pender (Owen Wilson ) que se encuentra de vacaciones en la ciudad luz con su prometida, Inez (Rachel McAdams ).

Así que si no tenias planes para esta semana, estas películas son ideales para disfrutarlas en casa.