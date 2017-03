6 cosas que "sacrifican" los hombres cuando están enamorados

Si algo está claro, es que los hombres no demuestran sus sentimientos como lo haríamos nosotras. A ellos les cuesta bastante y solo lo hacen cuando ese amor es muy fuerte. En ese sentido, es importante que valores detalles, comportamientos y hasta ciertos “sacrificios” que tienen por nosotras.

A continuación, te contamos cuáles son las cosas que ellos dejan de lado por amor :

1.- No mover el brazo aunque se adormezca

Aunque no parezca un “sacrificio”, si tu chico no mueve el brazo mientras están acostados mirando una película, así no sienta el brazo, es porque te ama y no quiere incomodarte en lo más mínimo.

2.- Pasar horas en un medio de transporte

Verdaderamente es un acto de amor, sobre todo donde la ciudad el tráfico es terrible. Viajar casi dos horas solo para vernos y darnos la buenas noches, no lo hace cualquiera.

3. Compartir la comida

Ojo con este detalle. No cualquier hombre deja el último bocado de su pizza para dártelo. Así que conserva este hombre.

5.- No salir de fiesta

Un viernes de fiesta por quedarse con nosotras a cenar o ver una película romántica, no tiene precio. Esto lo hará el hombre que realmente está enamorado. ¡Tómalo en cuenta!

6.- Tiempo con los amigos

No es que deje de ver a sus amigos, porque debe seguir haciéndolo, pero la frecuencia no será como antes, porque simplemente dividirá su tiempo para pasarla contigo.