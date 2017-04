6 cosas que debe saber un hombre de una mujer fuerte

Una mujer fuerte no tiene miedo a nada, le gusta ser auto suficiente, expresa lo que siente y no va con rodeos. Es así que cuando un hombre conoce a una mujer con poder de decisión, no podrás separarte de ella porque cada detalle te encantará, por sus cualidades y su forma de enfrentar la vida.

En ese sentido, si quieres empezar una relación con una mujer fuerte, es necesario que tengas en cuenta 6 cosas antes:

1.-Necistan de su espacio y tiempo

Es una mujer que le encanta pasar tiempo contigo, pero también es necesario que tenga un tiempo con ella misma para así poder recargarse. No hay nada más importante para ella que sentirte libre.

2.- Se rodea de otras mujeres empoderadas

Que no sea una sorpresa que haya días en que ella se dedique solamente a sus amigas, pues le importa siempre estar rodeada de mujeres que le den inspiración cada día.

3.- Siempre es directa

Una mujer fuerte es directa en cada una de las cosas que dice y no va con rodeos. Lo mejor para ellas es decir siempre lo que piensan o quieren.

4.- Saben lo que quieren para su vida

Tienen bien puestas sus metas y luchan cada día tras sus metas y objetivos. Por ello, esperan que tú seas un hombre que también tenga ambiciones respecto a tu crecimiento personal.

5.-Buscan hacer cosas relevantes

El tiempo para una mujer fuerte es valioso y es mejor invertirlo en realizar cosas productivas para que tengan un propósito en su vida.

6.- Aunque son fuertes, también son vulnerables

Tratarán de ocultarlo o mostrarlo al último. Por ello, cuando muestren su lado más vulnerable es porque realmente se sienten comprometida con esa persona.