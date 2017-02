6 canciones que te ayudarán a creer nuevamente en el amor

Cuando una persona empieza una relación alguien desea que esta dure para siempre, pero a veces eso es difícil y por cuestiones de la vida esta no tiene un final feliz, ocasionando que el corazón de uno de los involucrados sufra y que con el tiempo esa persona deje de creer en el amor. Sin embargo, hacer eso es algo casi imposible, porque en el mundo existe un alma gemela para todos.

Es así que lo más probable es que después de un tiempo conozcas a alguien que haga que en tu corazón empiecen a nacer esos sentimientos de los que te corres y cause grandes confusiones en este, por lo que, si sientes que has empezado a enamorarte, pero no sabes si aceptar ese sentimiento, a continuación, te compartimos algunas canciones que te ayudarán a darte cuenta que si vale la pena darle una oportunidad a esa ilusión.

Por ello, no temas a las flechas de cupido y déjate llevar por el ritmo de la música para creer en el amor.

1.- Días de enero de Shakira

2.- Creo en ti de Reik

3.- Mine de Taylor Swift

4.- The only exception de Paramore

5.- Perderte de nuevo de Camila

6.- Begin again de Taylor Swift