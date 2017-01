5 señales que indican que él no está interesado en ti

¿Cómo saber si el chico que te gusta no está interesado en ti? Los hombres suelen enviar señales claras que debes tomar en cuenta. Una de las películas que evoca a este tema es Simplemente no te quiere , dirigida por Ken Kwapis, que durante el desarrollo van mencionando algunas frases como “Tú no eres la excepción, eres la regla. Y esta es la regla: Si un tipo no te llama, es porque no quiere llamarte”.

A continuación, te contamos algunas otras señales más frecuentes que un hombre manda cuando no está interesado en una mujer :

1. Falta de interés

Este primer punto es quizás el más notorio, ya que si a él verdaderamente no le interesas no mostrará ninguna apatía sobre tus gustos.

2. Los amigos

Nunca buscará espacios para estar a solas contigo, siempre se verá acompañado con sus amigos.

3. No es generoso

Cuando un hombre está interesado en una mujer suele realizarte invitaciones, por pequeñas que sean, por ejemplo, ir al cine. Si no es así es porque no tiene ningún interés.

4. La sexualidad

Otro factor de que ya no está interesado en ti, es que no muestra apetito sexual, a pesar de varios intentos.

5. El compromiso

No tiene ningún compromiso, desde llegar tarde a un cita e incluso faltar.