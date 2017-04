5 señales pequeñas de que tu relación se está acabando

Hay factores evidentes para saber que la relación se está hundiendo, y una de ellas, son las discusiones que pueden terminar con la historia de amor . Pero también existen pequeñas actitudes que pueden indicar que la relación no está por un buen camino. A continuación, te damos a conocer algunos señales que debes tomar en cuenta:

1.- Vive del pasado

Comentarios que dan a entender que el pasado fue mejor, no es algo que precisamente quieran escuchar. Esto en el caso de quienes no dejan de recordar a su ex, y lo vuelven un tema frecuente.

2.-No respeta tu espacio personal

En una relación compartir la comida, el sofá y la cama está bien; pero cuando esta situación pasa a otro plano se vuelve irritable. Nos referimos a que tu pareja está encima tuyo todo el día y no deja que tengas tu espacio personal.

3.-Ya no te escucha

Por el tiempo que han pasado juntos, se cree saber cuál es la intención de su pareja y por ende ya no le presta atención. Sin embargo, esto es un gran error, pues las personas cambian constantemente.

4.- Tienen una posición distinta del dinero

Uno de los conflictos recurrentes que afronta una pareja es el tema del dinero, pero si estos problemas significan más que la relación, la situación está grave.

5.-Se olvida de preguntar las cosas importantes

¿Cómo te ha ido en el trabajo? ¿Te encuentras bien? son preguntas preguntas frecuentes y si se lo olvida es porque no hay mayor importancia en la relación.