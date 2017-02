5 señales que la chica con la que sales te está usando

Cuando el río suena es porque piedras trae. ¿Notas que tu relación no es como lo esperabas? Quizás estés saliendo con una mujer que solo te está utilizando para pasar un rato o quizás para olvidar a un ex. Para que no vivas en la incertidumbre, existen ciertas señales que te ayudarán a aclarar el panorama.

1.- Sus amigas no te conocen

¿Llevas meses saliendo con ella? y ¿todavía no conoces a sus amigos? Si ella te mantiene lejos de sus amigos, es una señal que ella no quiere compartir su vida contigo.

2.- Es muy dominante

En una relación ambos tienen poder de decisión, pero en esta ocasión es diferente. ¿Ya no puedes soportar que ella domine y controle todo? Otra señal que debes tomar en cuenta.

3.-Exige su espacio

¿Solo viene a ti cuando te necesita? Pero cuando quieres su compañía te pide que le des su espacio y puede pasar incluso semanas sin verte.

4.-No es clara en la relación

No es clara respecto a sus sentimientos, y si le preguntas sobre la relación no te explica la situación y hace que te confundas.

5.-No está interesada en tu vida

No tiene ningún interés de saber lo que está sucediendo con tu vida. Es más no quiere involucrarse en ninguna reunión familiar, ni conocer a tus amigos cuando intenta presentártelos.

Finalmente, debes preguntarte si realmente mereces estar con una persona que ve un futuro contigo.