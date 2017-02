5 razones por las que un hombre finge un orgasmo

Tal vez no te ha pasado o quizás no lo notaste, pero esa noche que creíste que era una de las mejores de tu vida puede que no sea cierto. Esto debido a que a veces los hombres fingen sus orgasmos solamente por complacerte o por otros motivos como la presión o el miedo de que quedes embarazada.

Si todavía no puedes creer que esto ocurra, te contamos que un estudio de la Universidad de Kansas ha encontrado que uno de cada cinco hombres ha pretendido tener un orgasmo en algún momento y las razones pueden ser las siguientes.

1.- mucha presión

Pensar tanto en el hecho de que el hombre debe satisfacer a su pareja, puede hacer que el hombre pierda las ganas y solamente finjan los resultados.

2.- tienen miedo de un embarazo

Hacer creer a su pareja que llegó al clímax, también se debe por el miedo a que ella quede embarazada.

3.- poca sensibilidad

Seguro te ha pasado que a veces no puedes llegar al clímax porque estas cansada, bueno a los hombres les ocurre lo mismo.

4.- Eyaculación sin orgasmo

Tal vez creías que siempre van acompañadas, pero eso no es cierto. Por ello, presta mucha atención a eso.

5.- temen sincerarse

A veces el miedo a aceptar que no lograron llegar a al clímax y que eso cause problemas en su relación los lleva a mentir.

Ahora con estas señales podrás descubrir si tu pareja te miente o dice la verdad.