5 cosas que puedes hacer si tu mejor amiga sale con tu ex

No todas las relaciones son para siempre y si la tuya ha llegado a su fin no te pongas triste, las cosas siempre ocurren por algo. Sin embargo, al estar con el corazón roto lo último que quieres hacer es enterarte que está saliendo con alguien o que esa persona es tu mejor amiga.

Si te está sucediendo, no entres en pánico y recuerda que el amor es un sentimiento difícil de controlar, por lo que es mejor que tengas en cuenta las siguientes cosas.

1.- recuerda las razones por las que se terminó la relación

Antes de que empieces a odiar a tu mejor amiga, recuerda las razones por las que tu relación con ese chico acabó y tal vez sea una de las mejores cosas que te han sucedido.

2.- a veces se puede romper el código de las mejores amigas

Las mujeres sabemos que entre las amigas existen un código, si bien es cierto que no está escrito. Todas saben que la primera regla es no meterte con el ex de tu mejor amiga, pero si cupido toca tu corazón eso es imposible.

3.- piensa si vale la pena perder una amiga por un chico

Nuestra mejor amiga es irreemplazable, por lo que perderla por un chico no es una buena decisión. Analiza la situación con la cabeza fría y consúltala con tu almohada.

4.- tal vez no es para siempre

No todas las relaciones son para siempre, pero si fuera así, te recomendamos desearle lo mejor y tratar de mantenerte un poco al margen.

5.- habla con ella al respecto

Lo mejor es que hables con ella y pedirle que te cuente como sucedieron las cosas, tal vez todo se ha dado después de que su relación acabe.

El amor es complicado y a veces cupido lanza sus flechas sin ver muy bien hacia donde lo hace, causando grandes problemas.