5 cosas que demuestran que una mujer es buena en la intimidad

Un encuentro sexual puede convertirse en el mejor de los recuerdos para tu pareja , solo necesitas aplicar algunos estos consejos en la intimidad. Descubre tu lado sexy y conviértete en una buena amante.

1. Conocen su cuerpo

Una mujer con seguridad conoce cada centímetro de su cuerpo y sabe cómo lograr la satisfacción total. De esta forma puede escuchar los deseos de su pareja

2. Iniciativa propia

No hay nada más sensual que una mujer tome la iniciativa, por tal razón, las buenas amantes da a conocer lo que les gusta y lo que no también. Este hecho simple marca un paso adelante, y ayudará a elevar la temperatura de tu pareja.

3. Demuestran afecto

La frialdad en la intimidad rompe la conexión en la pareja. Por ello, las buenas amantes demuestran todo su afecto. Puede ser desde un elogio o una caricia para dar a conocer lo bien que se sienten a su lado.

4. Sin prejuicios no inhibiciones

Una mente abierta y dispuesta a escuchar lo que su pareja desee la convierte en toda una experta. Disfruta al máximo del encuentro sexual y atrévete a sentir nuevas sensaciones.

5. No es no

Aunque una buena amante siempre esta dispuesta a dejarse llevar a nuevas experiencias, también conoce sus límites. Es importante no caer en la complacencia, la mujer que también es buena en la cama sabe decir no si algo no les gusta.