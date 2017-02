5 cosas de la intimidad que solo se aprenden con la experiencia

El tiempo nos hace ver cuánto hemos aprendido de la vida en general, y esto incluye el sexo . Es una de las cosas que no puedes aprender a través de consejos sino por la propia experiencia. Por ello, el paso de los años te enseñará a disfrutar más de ese momento amatorio.

1.-El aspecto físico no influye en el placer

Aunque no lo creas, el aspecto físico pasa a un segundo plano. No importa si estás maquillada, ni que te veas con un cuerpo firme, esto no influye para que el encuentro sexual sea positivo.

2.-El juego previo importa

Es una verdad universal, pero solo el tiempo te lo demuestra. El juego previo es importante para disfrutar de tu sexualidad en todo su esplendor.

3.-No importa la cantidad sino la calidad

Las noches de intimidad de la juventud no se puede comparar con una buena relación entre personas experimentadas. El tiempo te hará ver que no es mejor tanto sexo a medias, sino algo bueno e intenso de manera regular.

4.-Puedes pedir por tu placer

Solo con la experiencia aprendes a no conformarte con lo que hay, y comienzas a darte cuenta que puedes pedir lo que quieras en la intimidad de una forma suelta, que no ofende a tu pareja, por lo contrario lo enloquece.

5.- Siempre se puede mejorar

Si a tus 20 pensabas que estabas en tu mejor momento de sexualidad, te darás que con el paso de los años todavía tienes muchos por mejorar.