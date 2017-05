4 razones científicas para disfrutar de tu soltería

La sociedad cree que estar en pareja es el “estado ideal”, ya que han construido una idea errónea sobre la soltería . Es así que muchas mujeres hacen todo lo posible por no quedarse sola ni por un momento. Pero estar soltera por un tiempo hace que nos conozcamos profundamente y aprendamos a saber qué es lo que queremos para nuestra vida.

En ese sentido, te presentamos cuatro estudios científicos que te demostrarán que estar soltera tiene sus ventajas:

1.- Duermen mejor

La organización The Better Sleep investigó los ciclos de sueño de 542 encuestados y resultados revelaron que aquellos que no tienen una relación en pareja, y por lo tanto no duermen acompañados, tienen un mejor sueño.

2.-Son más sociables

Las personas que están solteras suelen mantener las relaciones de amistades mucho mejor, así fue revelado por un estudio realizado por el doctor Kelly Musick, profesor de la Facultad de Ecología Humana de la Universidad Cornell de Nueva York, en el marco de la Encuesta Nacional de Salud de las Familias. Esto sucede porque los solteros tienen más tiempo para convivir con sus amigos y familiares.

3.- Mejor silueta

Un estudio realizado por Southern Methodist University of Dallas, de Estados Unidos, examinó a 160 parejas recién casadas durante sus primeros años de matrimonio. Ellos concluyeron que el 60% de estas parejas habían engordado, el motivo principal fue que la preocupación por atraer al otro había disminuido, por ende, dejan de cuidar su figura.

4.-Mejor administración de dinero

La investigación de “The Roe of Money Arguments in Marriage” indicó que la primera fuente de insatisfacción en los matrimonios se debe a los desacuerdos que generaban con la pareja por cuestiones de finanzas.

