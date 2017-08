4 formas de actuar si no contesta tus mensajes

¿Le mandaste un mensaje y no te respondió? Esta situación puede ser un poco vergonzosa y seguro vas a querer que la ‘tierra te trague’; sin embargo, debes tomarte un momento para calmarte antes de actuar.

¿Qué debes hacer? Primero no desesperarte. En estos tiempos de las redes sociales dejarse en visto más común de lo que crees. Por ello, te decimos cómo actuar si no recibes respuesta a cambio.

1. No insistas

Pueden haber varias razones por las que no te contesta, el trabajo es una de ellas. Dale un tiempo prudente.

2. No lo cuestiones

No es necesario que lo cuestiones con preguntas como: ¿por qué no me contestastes? Lo mejor es que esperes a que te explique la razón.

3. Mándale un mensaje

Si ya pasó más de un día y no obtuviste ninguna respuesta, puedes escribirle. Pero tampoco se trata de mandarle mensajes intensos ni de reclamos. Solo dile que querías saber si estaba bien, eso sí, dependiendo de lo que te responda puedes continuar con la conversación.

4. No hagas suposiciones

Existe una gran posibilidad que tenga pendientes que resolver. Y si este no es el caso, lo mejor es que esperes que él se vuelva contactar contigo y te diga qué es lo que pasó.