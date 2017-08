4 consejos que debes seguir si estás a punto de irte a vivir con tu pareja

Irte a vivir con tu pareja no es una decisión fácil de tomar. Los miedos y preguntas comienzan aparecer, desde pensar que no funcionará hasta pensar que no haya compatibilidad.

Es normal que la relación cambie, pero estos pueden ser positivos. A continuación, te decimos 4 consejos que debes seguir para llevar una buena convivencia:

1.Respeta el espacio del otro

Las parejas también necesitan un espacio personal. Son actos de independencia que son necesarios. No es indispensable que siempre vayan juntos al supermercado, permítanse extrañarse un poco.

2. Establecer reglas de convivencia

Este es uno de los consejos que más debes seguir. Consiste en explicar desde un principio cómo será la vida que llevarán y las reglas que deberán seguir. Recuerda que es importante encontrar puntos en común para que todo sea más fácil.

3.Hagan planes

Convivir no solo implica pasar el momento. Es necesario hacer planes a corto plazo, mediano y largo plazo para establecer objetivos concretos, que al cumplirse les dará una satisfacción.

4.La limpieza debe ser integral

Muchas personas cometen el error de pensar que su pareja limpiará y ordenará todas sus cosas, recuerda que en una convivencia ambos deben tener las mismas responsabilidades.