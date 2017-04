4 consejos prácticos para conseguir una segunda cita

¿La pasaste increíble en tu primera cita con el chico que siempre quisiste salir?, y seguro esperaste una segunda salida, pero nunca llegó. Y te has preguntado ¿qué hiciste mal?, no desesperes, no eres la única mujer que ha pasado esta circunstancia.

Para que no vuelva a suceder este tipo situación, la página femenina Elite Daily, se ha encargado de reunir algunos consejos de los expertos en relaciones amorosas para que tu primera cita se vuelva increíble y recibas una segunda llamada.

1.- Realiza cumplidos

Ellos también quieren ser halagados con piropos y palabras que lo hagan sentir bien. Puedes comenzar con cosas simples, como decirle que te ha gustado su perfume, o que su camiseta le queda genial, así sabrá que le gustas.

2.- Haz contacto corporal

El contacto corporal puede hacerle saber a tu chico que existe una conexión real entre ustedes dos. El solo hecho de tocar su hombro mientras tienen una conversa amena, sumará puntos en la salida.

3.-Sé directa

Se dice que los hombres nunca entienden las indirectas, por ello, si quieres salir una segunda vez con él, debes asegurarte hacérselo saber.

4.- No te despidas con un “adiós”

Despedirse con un simple “adiós” no es lo más recomendable si quieres volver a salir con él. Puedes hacerle un comentario como “estoy libre la próxima semana”.

