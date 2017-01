15 detalles "simples" con los que él te demuestra que te ama

A veces las mujeres pensamos que, porque tu chico no dice a cada rato que te ama, no lo siente. Sin embargo, eso no es cierto y si observas bien, muchas de las actitudes que él tiene contigo como sorprenderte regalándote tu libro favorito, siempre tener en su maleta un dulce para ti o alentarte a cumplir tus sueños, son detalles que indicarían que está perdidamente enamorado.

Y es que recuerda que no todas las personas somos buenas con las palabras, pero eso no importa, porque a veces las acciones dicen más. Por ello, a continuación, mostramos una lista con quince de ellas.

1.- Le gusta que le hables de tus pasatiempos.

2.- Si enfermas no encontrarás mejor enfermero que él.

3.- Dormir con él no siempre implica algo sexual.

4.- Cuando van al cine siempre quiere engreírte dejándote escoger tu película favorita.

5.- No tiene problema con tu lado friki.

6.- Siempre está dispuesta a escuchar tus quejas y dramas. Incluso, a veces te da consejos.

7.- En su casa siempre encontrarás tus dulces favoritos.

8.- Cuando salen con sus amigos, trata de buscar actividades a las que puedas integrarte sin problemas.

9.- Siempre que despiertas a su lado te dice que luces hermosa. Aunque tu cabello luzca como un nido de pájaros.

10.- Si tienes alguna película que querías ver y no lo lograste por algunos motivos. Él te sorprenderá buscándola en Netflix.

11.- A pesar de que no es fanático de la comida que te gusta, no tiene problema en ir a los restaurantes donde la preparan. Siempre busca tu comodidad.

12.- Le gusta saber sobre tus amigas y conocer sobre la gente que te rodea.

13.- Si estas triste hace de todo para que sonrías. Detesta verte llorar.

14.- Al despedirte siempre te dice que te cuides y le avises al llegar. Si no lo haces, debes prepararte para muchas llamadas perdidas.

15.- Aunque esté enojado contigo, siempre te agarra de la mano al caminar y al despedirse te da un beso.

Así que ya sabes, si tu chico suele hacer muchas de las cosas que aparecen en la lista, significa que te ama con locura.