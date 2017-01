10 señales de que solamente te quiere para olvidar a su ex

A veces las mujeres estamos tan enamoradas que solamente nos enfocamos en empezar una relación con aquel chico que tanto nos gusta, pero no nos damos cuenta de que tal vez esa persona no siente lo mismo y que en realidad podría esta usándote para olvidar a su ex.

Para ayudarte a saber si ese es tu caso, a continuación, te brindamos una lista de diez señales que lo prueban y deseamos así evitar que tu corazón salga lastimado.

1.- mayormente se encuentran solamente para tener sexo

La mayoría de veces que le has dicho que te gustaría salir para hacer algo divertido, te suele decir que lo mejor es que vayas a su casa, por lo que todo acabará en sexo.

2.- no te invita a las reuniones familiares

Llevan meses saliendo y hasta ahora no te ha presentado a su familia. Asimismo, cada vez que le preguntas al respecto, te da muchas excusas.

3.- suele presentarte como una amiga

Si están caminando por algún lugar y se encuentran con alguien, él solamente dice que eres una amiga. Además, nunca te da la mano al caminar.

4.- sigue hablando con su ex

Aunque no quieres aceptarlo, él todavía sigue hablando con su ex. Si bien no es seguido, igual sabes que no debería ser así.

5.- no muestra interés en querer conocerte

Cuando le cuentas sobre tus problemas te escucha, pero no con la atención que debería. De hecho, si le preguntas que le has dicho, no tendrá ni idea.

6.- nunca quiere salir con amigos

Cada vez que le dices para salir con tus amigas y sus parejas pone una negativa, y es que no le gusta involucrase con la gente que te rodea.

7.- no suele hablar de un futuro juntos

Cuando le hablas sobre un futuro juntos, suele decirte que lo mejor es vivir el momento y que el tiempo dirá lo que ocurrirá.

8.-para salir juntos, tu siempre eres la que modifica su horario

Si quieren salir en una fecha determinada, este debe ser un día que él pueda y si tú tienes algún compromiso, debes realizar los cambios respectivos.

9.- sigue manteniendo una relación cercana con los amigos y familiares de su ex

Sigue conversando con la familia y amigos de su ex, y muchas veces ha acudido a los cumpleaños de alguno de ellos.

10.- cuida con mucha dedicación los regalos que le entregó su ex

Seguro te ha ocurrido que cuando has entrado a su cuarto has encontrado regalos que le ha hecho su ex colocados con mucho cuidado, hasta te ha advertido que tengas cuidado al tocarlos.

Si te ha ocurrido alguna de las situaciones presentadas es mejor que empieces a analizar tu relación y tomes las medidas necesarias para evitar que te rompan el corazón.