¿Sabes qué dicen tus cejas de tu personalidad?

Las cejas pueden determinar muchas cosas de ti, más de lo crees e incluso pueden transformar tu rostro en cuestión de segundos. Asimismo, expertos aseguran que las cejas a través del tiempo pueden medir hasta el grado de libertad en las mujeres en cada época.

Según la experta en lectura de rostro Jean Haner dijo a Cosmopolitan que a través de las cejas, se puede saber si somos organizadas, analíticas y hasta en la toma de decisiones.

1.- Cejas largas

Al contrario, las personas que tienen las cejas largas sobrellevan mejor el estrés y tienen más amigos. Por lo general, son buenos trabajadores y muy competitivos.

1.- Cejas cortas

Las personas que tienen las cejas cortas por lo general no manejan muy bien el estrés. Asimismo, no son muy empáticos por lo que no les gusta lidear con los dramas de sus amigos.

3.-Cejas pobladas

Las cejas pobladas o gruesas caracterizan a una persona que ama estar activo. Son más seguras y pueden resolver más rápido un problema.

4.- Arcos delgados y naturales

Este tipo de cejas simboliza a quienes tienden a dudar de sí misma, inseguras y muchas veces creen lo que el resto diga. Asimismo, viven sin mucho apuro y no corren riesgos.