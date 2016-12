¿Sabes cuál es el color de cabello ideal para tu tipo de piel?

La mayoría de mujeres escogen el tono rubio para cambiar de look, pero debes tener en cuenta que no a toda les cae bien ese color. Esto suele suceder porque el tono de piel no combina el color que elegiste.

Los expertos en la belleza recomiendan encontrar el tono ideal para complementar el tono de tu piel y que vaya sobre todo con tu personalidad.

A continuación, te brindamos que colores van de acuerdo al tono de piel que tengas:

1.- Piel canela

El color chocolate o marrón es perfecto, pero para que resalte el color de tu piel se recomendable hacerte unos rayitos dorados.

2.-Piel morena

Si tienes la piel morena lo ideal es utilizar un rubio, acompañado de dorados o cenizos. Otro color que le puede ir bien es el marrón con destellos miel o el mocca claro son perfectos para resaltar tus rasgos.

3.-Piel blanca

Las personas de piel blanca tienen la ventaja de verse bien con cualquier color gracias a que neutralidad. Los colores que te recomendamos para verte hermosa son los colores rojos, dorados y tonos cobrizos.

4.-Piel amarilla

Es importante que tu cabello tenga bastante luz, para lograr esto se recomienda utilizar los colores rubios o cobre.

También puedes ver

¿Tienes el cabello largo pero quieres saber cómo luce corto? Descúbrelo aquí

Messy hair: el corte de pelo que será tendencia en el 2017