Gigi Hadid: 4 trucos de belleza que sigue para lucir increíble

Gigi Hadid solamente tiene 22 años, pero a su corta edad ya es considerada una modelos más solicitadas del mundo de las pasarelas y de ser el rostro de las marcas más famosas de belleza que existen.

Logros que han servido para que desde el 2015, la joven forme parte de las elegidas para desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show, uno de los eventos de moda más importante.

Debido a esa popularidad, Gigi Hadid se preocupa mucho por su alimentación, porque ella sabe que una dieta inadecuada puede verse reflejada en su rostro y cuerpo, y afectar su trabajo. Es así que, ella sigue los siguientes trucos de belleza

1.- realiza boxeo

Al respecto, la mejor amiga de Kendall Jenner le contó a Vogue, “El boxeo me parece un deporte que mejora el cuerpo e invita a trabajar duro, por lo que me gusta de verdad hacerlo”.

2.- alimentación

Gigi Hadid cuida mucho su dieta, por lo que suele consumir alimentos con muchas proteínas, como huevos revueltos, tocino y té frío. Asimismo, de acuerdo con una entrevista realizada por Into the Gloss, la “it girl” prefiere cocinar su propia comida.

3.- maquillaje

La hermana mayor de Bella Hadid le gusta usar maquillaje que la haga lucir un look natural, peor siempre utiliza un buen rímel. Y es que cree que esa es la clave.

4.- cabello

Gigi Hadid reveló a Into the Gloss que evita lavarse se cabello todos los días, porque de esa manera este no se resaca o pierde su brillo.