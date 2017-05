Corona en los párpados, maquillaje que hará brillar tus ojos

Todos los días aparecen nuevas tendencias en cuanto a maquillaje que invaden Instagram y Youtube. Se trata de un ‘make up’ que está inspirado en las coronas de las princesas de Disney , el cual el diseño va sobre los párpados de móviles. Para lograrlo necesitas sombras brillantes y delineadores.

En Youtube podemos encontrar increíbles tutoriales en dónde te enseñarán el paso a paso para hacer las coronas. Respecto a Instagram, también podemos hallar diversos diseños de maquillaje de ojos con el hashtag #crownmakeup que te servirán de inspiración para utilizarlo la próxima vez que te vayas de fiesta.

Aunque llevar este look no es tan fácil de realizar, ya que lo más probable es que no te salga en el primer intento. Por ello, se recomienda tener mucha paciencia y sobre todo practicarlo varias veces antes de lucirlo en público.

A continuación, te dejamos un video tutorial para que sigas el paso a paso y lograr un maquillaje original.