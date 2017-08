Alessandra Fuller te brinda 3 secretos de belleza y cuidado del cabello

Si hay algo que define a Alessandra Fuller es la fuerza que ha puesto desde su niñez para cumplir su mayor sueño: ser actriz, y tal como confiesa “no hay nada más importante que hacer lo que uno realmente ama”.

Ella sabe muy bien que la fuerza no solo debe estar presente en su vida sino también en su cabello para que este no deje de lucir espectacular en cada una de sus presentaciones oficiales o mientras graba la telenovela “VBQ: Todo por la fama”.

“Soy partidaria de que es muy importante cuidarse en todo aspecto desde muy chica”, indicó Alessandra Fuller en entrevista con peru.com para luego animarse a revelar tres secretos de belleza que la hacen lucir radiante:

1. He descubierto hace unos años el aceite de coco y es maravilloso. Me lo aplico en las noches en el pelo. Te sella la cutícula, te lo pone muy brilloso, lo sana y me lo han recomendado para la cara también.

2. Tengo la piel seca y para eso me aplico cremas hidratantes de noche y nutritivas de día para mantener la piel sana y lisa.

3. Para cuidar mi cabello y prevenir su rotura ayudando a eliminar las puntas dañadas uso diario 3 Minute Miracle de Pantene como acondicionador diario y me encanta. Es mi favorito.

La rotura y la pérdida de la keratina son las causas principales de la formación de las puntas partidas, es por eso que Pantene lanzó su nueva colección Fuerza y Reconstrucción, de la que Alessandra Fuller es imagen.

Esta viene con un completo régimen de belleza: limpieza, acondicionamiento, tratamiento y estilizado que incluye su fórmula exclusiva con Pro-vitaminas.