5 formas en que tu cabello te hace lucir mayor

¿Te miras al espejo y aparentas más edad? Quizás sea tu cabello el responsable lucir mayor. Y es que muchas mujeres tienen miedo a realizarse un cambio de look o corte nuevo. Lo cierto es que con otra mirada y un poco de atención en tu pelo hará que vuelvas a tener un aspecto jovial.

1.- Llevas el mismo corte

Seguro que la primera vez que te hiciste el corte se te veía hermoso, pero con el pasar de los años ya no es tan increíble. Un nuevo corte acorde a la mujer que eres hoy hará sentir mejor.

2.- Utilizas los mismos productos que hace años

Con el pasar de los años la textura de tu cabello no es el mismo. Yes que a medida que vamos creciendo no solo la contextura física cambia sino también tu pelo. Es por ello, que necesitas nuevos productos para que tu melena luzca espectacular.

3.- Es demasiado largo

Llevar el pelo largo queda hermoso visto de atrás, pero tiene otro aspecto si lo miras de frente, ya que te agrega algunos años que no tienes. Puedes optar por un corte a la altura de los hombros que resulta fácil y muy sentador para muchas mujeres.

4.- De un solo color

En estos tiempos llevar un solo color en tu cabello dejó de estar de moda. Nuevas tendencias como el badalage se han impuesto para quedarse, puedes probar tonos distintos. Intenta con nuevos colores y combinaciones.

5.- Le falta volumen

Tener el cabello aplastado en definitiva te agregará más años. Es mejor optar por un corte te agregue volumen. Las capas son una manera de lograrlo. Inténtalo.