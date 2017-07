5 cortes espectaculares que ayudan a perfilar el rostro

Muchas mujeres buscamos un cambio de look que nos afine el rostro, pero no sabemos si nos quedará bien o no. Por ello, te mostramos algunas ideas que puedes tomar en cuenta en tu siguiente cita con el estilista. ¡Echa un vistazo!

1. Bob asimétrico

Este tipo de corte se centra en los pómulos, mientras que el ligero flequillo destaca los ojos y las mejillas.

2. Bob ligero

El fleco en capas enmarca el área de los ojos, mientras que las ondas ligeras que rozan la clavícula favorecen el escote.

3. Ondas románticas

Si tienes la mandíbula pronunciada las capas suaves la ayudan a compensar, mientras que las partes laterales aumentan un poco los pómulos.

4. Rizos en capas

Los rizos definidos resaltan las mejillas de manera sutil, mientras que las capas afinan la zona de la mandíbula.

5. Medio recogido

El cabello largo ayuda a estilizar el rostro y los mechones ligeramente sueltos definen los pómulos.