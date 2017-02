5 consejos para que tu coloración te dure por más tiempo

¿Quieres lograr que el tinte de tu cabello dure por más tiempo? Mantener el nuevo color del cabello suele ser complicado, ya que cada 15 días terminas retocándolo. Pero existen algunos trucos que te ayudarán a que tu coloración dure más tiempo.

Una de las celebridades en ser una experta en cambiar de tono de cabello es Kylie Jenner y los resultados son espectaculares. Si quieres hacerte un cambio de look y verte como toda una celebridad, te presentamos 5 pasos que te ayudarán a que tus mechas permanezcan intactas:

1.-Nutrir el pelo antes del tinte

Es importante aplicar una mascarilla nutritiva ( puede ser aceite de coco) para que ayude a preparar las fibras capilares y reciba el color.

2.-No laves el pelo tan seguido

No es que te vayas al trabajo con el pelo sucio, pero sí puedes intentarlo no lavarlo todos los días. Asimismo, es importante que uses un champú que no contenga muchos productos químicos.

3.-Evita utilizar productos con alcohol

No es recomendable aplicar productos que contengan alcohol, como algunas lacas y geles para fijar tu cabello, ya que resecará el tinte.

4.-Dale color a tu champú y mascarilla

Antes de aplicarte el tinte, es mejor que te informes sobre los productos adecuados para tu tinte. Por ejemplo los productos con subtono violeta son las ideales para evitar que el pelo rubio tienda al naranja y las verdes para cuidar tu tono de pelirrojo.

5.-Usa protección solar

La protección solar con filtros UV es importante para cuando tu pelo se exponga mucho tiempo al sol.