5 consejos para lograr el maquillaje ideal

Si eres de las mujeres que no se maquilla, seguro en algún momento te ha ocurrido que te has despertado con ganas de maquillarte y lucir sensacional al ir a tu centro de estudios o trabajo, pero luego de darte cuenta de que tus conocimientos no son los mejores te das por vencida.

En ese sentido, durante la “Semana de la Belleza”, evento del CC. La Rambla Brasil, el reconocido maquillador Martín Catalogne estuvo junto a Antonia del Solar en un conversatorio, donde brindó algunos consejos para ayudarte a que logres un maquillaje espectacular.

1.- Usa un primer

Pocas mujeres conocen la existencia del primer o “pre-base”, el cual permite extender la duración del maquillaje en general. Asimismo, ayuda a cuidar tu piel y mantenerla hermosa.

2. Elige bien la base

Antes de aplicar alguna base en tu rostro, primero debes elegir el tono ideal para tu piel. Por ejemplo, un secreto es guiarte por el tono de tu cuello.

3. Maquíllate de acuerdo a la ocasión

Si te estás maquillando para ir a trabajar, te recomendamos usar colores neutros o “tierra” (marrones, rosados, etc.), pero si deseas algo natural, aplica delineador en la línea superior del ojo.

4. Desmaquíllate

Algo que siempre debes tener presente es que antes de dormir debes quitarte todo rastro de maquillaje, porque de lo contrario harás que tu piel envejezca con mayor rapidez.

5. usa productos de calidad

Cuando te maquilles revisa siempre la fecha de vencimiento del producto y así evitarás que puedas sufrir alguna alergia.

