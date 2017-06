4 tintes para el cabello que a las morenas les queda espectacular

Cuando se tiene la piel morena o trigueña muchas mujeres tienen miedo a cambiar de color de cabello , tonos como el rubio no están entre sus opciones, ya que no se atreven a ver los resultados. A continuación, te presentamos algunas opciones con las que no te arrepentirás a cambiar de look:

1.- Negro o castaño oscuro

Es un tono que da mayor seguridad a las chicas de piel morena que por naturaleza tienen. Aunque parecen un tono sencillo de llevar debes ser muy cuidadosa, pues podrías hacer que tus facciones se endurezcan y aparentas más edad. Lo ideal es que elijas un castaño oscuro.

2.- Rubio platinado

No importa que seas morena, puedes lucir un rubio platinado de una forma espectacular. Un ejemplo es Beyoncé, quién ha llevado este tono y que acompaña con algunas mechas de un tono más claro.

3.- Rojizo

Dependiendo la marca, existen varios tonos y propuestas, entre ellos, tenemos el castaño rojizo que va perfecto a las morenas. La cantante Rihanna es el ejemplo que cualquier mujer morena puede llevar este color, puedes hacerlo de manera gradual, ya que es un color difícil que no convence a muchas mujeres a la primera.

4.- Chocolate

Otro de los colores que va perfecto, además de ser sobrio y muy poco arriesgado es el chocolate. Ideal para enmarcar el rostro, darle luminosidad y afinar las facciones.