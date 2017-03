3 trucos que debes probar para depilarte las cejas

El marco del rostro para toda mujer son las poderosas cejas . Su rostro tiene valor que acapara incluso las campañas de publicidad, ya que representan una seña de identidad. Las formas pueden cambiar por completo la expresión de la cara. Para esto, te dejamos unos trucos infalibles para saber cómo depilarlas:

1.- Utiliza cubos de hielo

Si al depilarte tu mayor miedo es sentir dolor e irritación, un truco es aplicarte antes un cubo de hielo en la zona a tratar para que tu piel este adormecida.

2.-Laca y cepillo

Si no tienes a la mano un producto que fija las cejas, puedes probar rociar con laca un cepillo de dientes que ya no uses para luego depilarte las cejas. Así te quedarán uniformes.

3.-Vaselina

Si tus cejas están rebeldes, puedes aplicar un poco de vaselina con el dedo índice para poder dominarlas.